Гусынина Акулина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусынина Акулина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1762 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1796

Сын: Гусынин Степан Степанов

Отец ребёнка: Гусынин Стефан Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1798

Дочь: Ульяна Степанова

Отец ребёнка: Гусынин Стефан Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1805

Сын: Гусынин (воробьев) Дмитрий Степанов

Отец ребёнка: Гусынин Стефан Иванов

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусынин Стефан Иванов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1834
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область