Гусынина Акулина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1796
Отец ребёнка: Гусынин Стефан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1798
Дочь: Ульяна Степанова
Отец ребёнка: Гусынин Стефан Иванов
Рождение ребёнка
Около 1805
Сын: Гусынин (воробьев) Дмитрий Степанов
Отец ребёнка: Гусынин Стефан Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1834