Ксения Климентовна
Место рождения
Дата рождения20.01.1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1870
Отец: Климентий Васильевич
Мать: Марфа Иванова
Бракосочетание
22.10.1886
Рождение ребёнка
1890
Рождение ребёнка
1893
Рождение ребёнка
17.03.1895
Отец ребёнка: Юрчев Матвей Данилович
Рождение ребёнка
1906
Рождение ребёнка
1908
Смерть
Неизвестно