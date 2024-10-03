Ксения Климентовна 20.01.1870 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ксения Климентовна

Место рождения

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

20.01.1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1844 г.р.

Мать

Около 1847 г.р.

Муж

Около 1868 г.р.

Дети

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1895 г.р.
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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.01.1870

Отец: Климентий Васильевич

Мать: Марфа Иванова

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
22.10.1886

Муж: Юрчев Матвей Данилович

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1890

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрчев Матвей Данилович

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1893

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрчев Матвей Данилович

Рождение ребёнка
17.03.1895

Сын: Юрчев Гаврила Матвеевич

Отец ребёнка: Юрчев Матвей Данилович

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрчев Матвей Данилович

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Юрчев Матвей Данилович

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Шатовка, город Новомосковск, Тульская область

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