Юрчев Гаврила Матвеевич
Место рождения
Дата рождения17.03.1895
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1895
Отец: Юрчев Матвей Данилович
Мать: Ксения Климентовна
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
13.04.1914
Рождение ребёнка
25.02.1915
Дочь: Феруленкова (Юрчева) Мария Гавриловна
Мать ребёнка: Юрчева (Демичева) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
20.03.1919
Мать ребёнка: Юрчева (Демичева) Дарья Ивановна
Рождение ребёнка
02.07.1920
Рождение ребёнка
03.12.1923
Смерть
1943