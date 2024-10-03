Юрчев Гаврила Матвеевич 17.03.1895 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юрчев Гаврила Матвеевич

Место рождения

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

17.03.1895

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Около 1868 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1895 г.р.

Дети

1915 г.р.
1919 г.р.
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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.03.1895

Отец: Юрчев Матвей Данилович

Мать: Ксения Климентовна

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрчева (Демичева) Дарья Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
13.04.1914

Жена: Юрчева (Демичева) Дарья Ивановна

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
25.02.1915

Дочь: Феруленкова (Юрчева) Мария Гавриловна

Мать ребёнка: Юрчева (Демичева) Дарья Ивановна

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
20.03.1919

Сын: Юрчев Сергей Гаврилович

Мать ребёнка: Юрчева (Демичева) Дарья Ивановна

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
02.07.1920

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрчева (Демичева) Дарья Ивановна

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
03.12.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Юрчева (Демичева) Дарья Ивановна

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
1943

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