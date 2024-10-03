Юрчев Матвей Данилович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868
Отец: Юрчев Даниил Николаев
Мать: Евдокия Минаева
Бракосочетание
22.10.1886
Жена: Ксения Климентовна
Рождение ребёнка
1890
Рождение ребёнка
1893
Рождение ребёнка
17.03.1895
Мать ребёнка: Ксения Климентовна
Рождение ребёнка
1906
Рождение ребёнка
1908
Смерть
Неизвестно