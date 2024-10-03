Юрчев Матвей Данилович Около 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
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Юрчев Матвей Данилович

Место рождения

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область

Дата рождения

Около 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1834 г.р.

Мать

1836 г.р.

Жена

1870 г.р.

Дети

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1895 г.р.
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Добавил:

ОЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1868

Отец: Юрчев Даниил Николаев

Мать: Евдокия Минаева

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Бракосочетание
22.10.1886

Жена: Ксения Климентовна

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1890

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ксения Климентовна

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1893

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ксения Климентовна

Рождение ребёнка
17.03.1895

Сын: Юрчев Гаврила Матвеевич

Мать ребёнка: Ксения Климентовна

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1906

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ксения Климентовна

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Рождение ребёнка
1908

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ксения Климентовна

Шатовка, город Новомосковск, Тульская область
Смерть
Неизвестно
Шатовка, город Новомосковск, Тульская область

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