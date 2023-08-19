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Матрона Лукина

Место рождения

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд

Дата рождения

Около 1838

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Стрековец, Кобонская волость, Новоладожский уезд
Бракосочетание
09.02.1859 ст.

Муж: Миронов Захарий Тимофеевич

Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Антон Тимофеев и Пантелей Яковлев из Леднево, Иван Лукин и Андрей Федоров из Стрековца.
Рождение ребёнка
27.03.1860 ст.

Дочь: Мария Захаровна

Отец ребёнка: Миронов Захарий Тимофеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Упоминание
1862
Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
06.11.1865 ст.

Сын: Иван Захарьевич

Отец ребёнка: Миронов Захарий Тимофеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
08.03.1877 ст.

Сын: Миронов Никифор Захарьевич

Отец ребёнка: Миронов Захарий Тимофеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Рождение ребёнка
30.11.1878 ст.

Сын: Миронов Андрей Захарович

Отец ребёнка: Миронов Захарий Тимофеевич

Леднево, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Смерть
Неизвестно
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