Матрона Лукина
Место рождения
Дата рожденияОколо 1838
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.02.1859 ст.
Кобона, Кировский муниципальный район, Ленинградская область
Свидетели Антон Тимофеев и Пантелей Яковлев из Леднево, Иван Лукин и Андрей Федоров из Стрековца.
Рождение ребёнка
27.03.1860 ст.
Дочь: Мария Захаровна
Отец ребёнка: Миронов Захарий Тимофеевич
Упоминание
1862
Исповедная роспись.
Рождение ребёнка
06.11.1865 ст.
Сын: Иван Захарьевич
Отец ребёнка: Миронов Захарий Тимофеевич
Рождение ребёнка
08.03.1877 ст.
Сын: Миронов Никифор Захарьевич
Отец ребёнка: Миронов Захарий Тимофеевич
Рождение ребёнка
30.11.1878 ст.
Отец ребёнка: Миронов Захарий Тимофеевич
Смерть
Неизвестно