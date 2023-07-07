Клешненков Лаврентий Фотьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлешненков Лаврентий Фотьевич

Клешненков Лаврентий Фотьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: Клешненков Фотий Фёдорович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Клешненков Яков Лаврентьевич

Мать ребёнка: Клешненкова ?

Рождение ребёнка
1836

Сын: Клешненков Никифор Лаврентьевич

Мать ребёнка: Клешненкова ?

Рождение ребёнка
1843

Сын: Клешненков Антон Максимович

Мать ребёнка: Клешненкова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Клешненкова Авдотья Максимовна

Мать ребёнка: Клешненкова Анна Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клешненкова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клешненкова Анна Васильевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close