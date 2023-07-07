Клешненков Лаврентий Фотьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799
Отец: Клешненков Фотий Фёдорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Клешненков Яков Лаврентьевич
Мать ребёнка: Клешненкова ?
Рождение ребёнка
1836
Сын: Клешненков Никифор Лаврентьевич
Мать ребёнка: Клешненкова ?
Рождение ребёнка
1843
Сын: Клешненков Антон Максимович
Мать ребёнка: Клешненкова Анна Васильевна
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Клешненкова Авдотья Максимовна
Мать ребёнка: Клешненкова Анна Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клешненкова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно