Клешненкова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Клешненков Яков Лаврентьевич
Отец ребёнка: Клешненков Лаврентий Фотьевич
Рождение ребёнка
1836
Сын: Клешненков Никифор Лаврентьевич
Отец ребёнка: Клешненков Лаврентий Фотьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно