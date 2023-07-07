Клешненков Фотий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1782
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клешненков Фотьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1799
Сын: Клешненков Лаврентий Фотьевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1815
Сын: Клешненков Кирилл Фотьевич
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно