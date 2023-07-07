Клешненков Фотий Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клешненков Фотий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1782

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1782

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клешненков Фотьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1799

Сын: Клешненков Лаврентий Фотьевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1815

Сын: Клешненков Кирилл Фотьевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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