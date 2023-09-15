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Маджара Дмитрий Васильевич
Маджара Дмитрий Васильевич
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Место рождения
Пермь
, Пермский, Пермский край
Дата рождения
01.08.1984
Пол
Мужской
Отец
Маджара Василий Иванович
1958 г.р.
Мать
Торсунова Ирина Геннадьевна
1958 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СТ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1984
Отец:
Маджара Василий Иванович
Мать:
Торсунова Ирина Геннадьевна
Пермь
, Пермский, Пермский край
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