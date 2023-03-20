Петров Михаил Егорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
Дата смерти30.04.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.11.1939
Сын: Петров Анатолий Михайлович
Мать ребёнка: Петрова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
15.10.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Петрова Екатерина Михайловна
Рождение ребёнка
1946
Сын: Петров Владимир Михайлович
Мать ребёнка: Петрова Екатерина Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Касторово, Суворовский район, Тульская область
Смерть
30.04.1947