Петров Михаил Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петров Михаил Егорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Дата смерти

30.04.1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1908 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности
1946 г.р.

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.11.1939

Сын: Петров Анатолий Михайлович

Мать ребёнка: Петрова Екатерина Михайловна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
15.10.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Петрова Екатерина Михайловна

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1946

Сын: Петров Владимир Михайлович

Мать ребёнка: Петрова Екатерина Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петрова Екатерина Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Касторово, Суворовский район, Тульская область
Смерть
30.04.1947
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