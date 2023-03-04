Ерёмина (Втюрина) Анисия Радионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕрёмина (Втюрина) Анисия Радионова

Ерёмина (Втюрина) Анисия Радионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1753

Дата смерти

После 1816 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.02.1774 ст.

Муж: Ерёмин Афанасий Борисович

1774г. МК Истобенское (свадьба) невеста Истобенского оброчного стана Спаского прихода поч. Лариона Сластикова ГАКО ф. 237 оп. 71 д. 27
Рождение ребёнка
1775

Дочь: Акилина Афанасьевна

Отец ребёнка: Ерёмин Афанасий Борисович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Ерёмин Сергей Афанасьевич

Отец ребёнка: Ерёмин Афанасий Борисович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Ерёмин Алексей Афанасьевич

Отец ребёнка: Ерёмин Афанасий Борисович

Рождение ребёнка
06.04.1785 ст.

Сын: Ерёмин Артемон Афанасьевич

Отец ребёнка: Ерёмин Афанасий Борисович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Улита Афанасьевна

Отец ребёнка: Ерёмин Афанасий Борисович

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Параскева Афанасьевна

Отец ребёнка: Ерёмин Афанасий Борисович

Место жительства
Неизвестно
Шишмаринская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816 ст.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close