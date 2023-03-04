Ерёмина (Втюрина) Анисия Радионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1753
Дата смертиПосле 1816 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.02.1774 ст.
1774г. МК Истобенское (свадьба) невеста Истобенского оброчного стана Спаского прихода поч. Лариона Сластикова ГАКО ф. 237 оп. 71 д. 27
Рождение ребёнка
1775
Дочь: Акилина Афанасьевна
Отец ребёнка: Ерёмин Афанасий Борисович
Рождение ребёнка
1777
Сын: Ерёмин Сергей Афанасьевич
Отец ребёнка: Ерёмин Афанасий Борисович
Рождение ребёнка
1781
Сын: Ерёмин Алексей Афанасьевич
Отец ребёнка: Ерёмин Афанасий Борисович
Рождение ребёнка
06.04.1785 ст.
Сын: Ерёмин Артемон Афанасьевич
Отец ребёнка: Ерёмин Афанасий Борисович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Улита Афанасьевна
Отец ребёнка: Ерёмин Афанасий Борисович
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Параскева Афанасьевна
Отец ребёнка: Ерёмин Афанасий Борисович
Место жительства
Неизвестно
Шишмаринская, Орловский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1816 ст.