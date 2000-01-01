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Ерёмин Артемон Афанасьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.04.1785 ст.

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1785 ст.

Отец: Ерёмин Афанасий Борисович

Мать: Ерёмина Анисия Радионова

Бракосочетание
?.10.1800

Жена: Ерёмина Варвара Анисимова

МК 1800г. (свадьба/запись плохо сохранилась/жених отрок д. Шишмаринской/невеста поч. Нешумиловского отец вроде Онис? ?танина дочь девка Варвара) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1069
Рождение ребёнка
12.07.1803 ст.

Дочь: Улита Артемьева

Мать ребёнка: Ерёмина Варвара Анисимова

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Фёврония Артемьева

Мать ребёнка: Ерёмина Варвара Анисимова

Рождение ребёнка
1810

Сын: Ерёмин Андрей Артемьевич

Мать ребёнка: Ерёмина Варвара Анисимова

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Афанасия Артемьева

Мать ребёнка: Ерёмина Варвара Анисимова

Рождение ребёнка
1825

Сын: Ерёмин Лука Артемьевич

Мать ребёнка: Ерёмина Варвара Анисимова

Рождение ребёнка
10.05.1834 ст.

Сын: Ерёмин Фёдор Артемьевич

Мать ребёнка: Ерёмина Епестимия Григориевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ерёмина Епестимия Григориевна

Место жительства
Неизвестно
д. Подгоряне (Шишмаринская)
Смерть
1856
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