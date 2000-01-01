Ерёмин Артемон Афанасьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.04.1785 ст.
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1785 ст.
Бракосочетание
?.10.1800
МК 1800г. (свадьба/запись плохо сохранилась/жених отрок д. Шишмаринской/невеста поч. Нешумиловского отец вроде Онис? ?танина дочь девка Варвара) ГАКО ф. 237 оп. 75 д. 1069
Рождение ребёнка
12.07.1803 ст.
Дочь: Улита Артемьева
Мать ребёнка: Ерёмина Варвара Анисимова
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Фёврония Артемьева
Мать ребёнка: Ерёмина Варвара Анисимова
Рождение ребёнка
1810
Мать ребёнка: Ерёмина Варвара Анисимова
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Афанасия Артемьева
Мать ребёнка: Ерёмина Варвара Анисимова
Рождение ребёнка
1825
Мать ребёнка: Ерёмина Варвара Анисимова
Рождение ребёнка
10.05.1834 ст.
Мать ребёнка: Ерёмина Епестимия Григориевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
д. Подгоряне (Шишмаринская)
Смерть
1856