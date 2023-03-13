Епистимея Кононова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епистимея Кононова

Место рождения

Воробьева, Ветлужская волость, Унженский уезд

Дата рождения

1743

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1742 г.р.

Дети

1762 г.р.

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Воробьева, Ветлужская волость, Унженский уезд
Рождение ребёнка
1762

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Василий Григорьевъ

Лукино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Василий Григорьевъ

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