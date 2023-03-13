Епистимея Кононова
Место рожденияВоробьева, Ветлужская волость, Унженский уезд
Дата рождения1743
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743
Отец: не указан
Мать: не указана
Воробьева, Ветлужская волость, Унженский уезд
Рождение ребёнка
1762
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Василий Григорьевъ
Лукино, Шарьинский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Василий Григорьевъ