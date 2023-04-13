Дубинко Ефимия Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Улита Осиповна
Отец ребёнка: Дубинко Осип Кузьмич
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Осиповна
Отец ребёнка: Дубинко Осип Кузьмич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дубинко Осип Кузьмич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно