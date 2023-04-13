Дубинко Ефимия Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинко Ефимия Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1816 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Улита Осиповна

Отец ребёнка: Дубинко Осип Кузьмич

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Осиповна

Отец ребёнка: Дубинко Осип Кузьмич

Краснокутск, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дубинко Осип Кузьмич

Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
Неизвестно
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