Дубинко Осип Кузьмич
Место рождения
Дата рождения?.01.1816
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1816
Отец: Дубинко Кузьма Трофимович
Мать: Дубинко Анна
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Улита Осиповна
Мать ребёнка: Дубинко Ефимия Михайловна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Осиповна
Мать ребёнка: Дубинко Ефимия Михайловна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно