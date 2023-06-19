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Дубинко Осип Кузьмич

Место рождения

Краснокутск, Харківська область

Дата рождения

?.01.1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1816

Отец: Дубинко Кузьма Трофимович

Мать: Дубинко Анна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1843

Дочь: Улита Осиповна

Мать ребёнка: Дубинко Ефимия Михайловна

Краснокутск, Харківська область
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Осиповна

Мать ребёнка: Дубинко Ефимия Михайловна

Краснокутск, Харківська область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дубинко Ефимия Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Краснокутск, Харківська область
Смерть
Неизвестно