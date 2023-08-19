Луцкий Миней Васильевич
Место рождения
Дата рождения10.12.1865
Дата смерти29.07.1914
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.12.1865
Отец: Луцкий Василий Тимофеевич
Мать: Луцкая Фекла Николаевна
ГАЗО Покровская церковь
Бракосочетание
10.06.1894
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
11.06.1895
Сын: Луцкий Петр Минич
Мать ребёнка: Луцкая Василиса Гавриловна
ГАЗО Вознесенская Соборная церковь
Рождение ребёнка
01.05.1897
Сын: Луцкий Яков Минич
Мать ребёнка: Луцкая Василиса Гавриловна
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
26.07.1899
Дочь: Слободчикова Прасковья Минична
Мать ребёнка: Луцкая Василиса Гавриловна
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
27.02.1902
Дочь: Евдокия Минична
Мать ребёнка: Луцкая Василиса Гавриловна
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
1905
Дочь: Мелания Минична
Мать ребёнка: Луцкая Василиса Гавриловна
Рождение ребёнка
04.11.1906
Сын: Луцкий Георгий Минич
Мать ребёнка: Луцкая Василиса Гавриловна
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
10.01.1910
Дочь: Татьяна Минична
Мать ребёнка: Луцкая Василиса Гавриловна
ГАЗО Богоявленская церковь
Рождение ребёнка
06.02.1912
Дочь: Мария Минична
Мать ребёнка: Луцкая Василиса Гавриловна
ГАЗО Богоявленская церковь
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.07.1914
Причина смерти: воспаление почек | ГАЗО Богоявленская церковь