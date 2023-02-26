Агапов Борис Артемиев
Место рожденияд.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Дата рожденияДо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
До 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1829
Мать ребёнка: Агапова ?
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
04.11.1834
Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
17.02.1837
Дочь: Ефросинья Борисова
Мать ребёнка: Агапова Васса (Василиса) Евстафиева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1839
Сын: Агапов Антон Борисов
Мать ребёнка: Агапова Васса (Василиса) Евстафиева
Рождение ребёнка
1841
Сын: Максим Борисов
Мать ребёнка: Агапова Васса (Василиса) Евстафиева
Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Ирина Борисова
Мать ребёнка: Агапова Васса (Василиса) Евстафиева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1845
Сын: Агапов Денис Борисов
Мать ребёнка: Агапова Васса (Василиса) Евстафиева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1853
Сын: Назарий Борисов
Мать ребёнка: Агапова Васса (Василиса) Евстафиева
д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Агапова ?
Смерть
Неизвестно