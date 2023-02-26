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Агапов Борис Артемиев

Место рождения

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.

Дата рождения

До 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1829

Сын: Агапов Владимир Борисов

Мать ребёнка: Агапова ?

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
04.11.1834

Жена: Агапова Васса (Василиса) Евстафиева

Покровская церковь с.Дмитриевка
Рождение ребёнка
17.02.1837

Дочь: Ефросинья Борисова

Мать ребёнка: Агапова Васса (Василиса) Евстафиева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1839

Сын: Агапов Антон Борисов

Мать ребёнка: Агапова Васса (Василиса) Евстафиева

Рождение ребёнка
1841

Сын: Максим Борисов

Мать ребёнка: Агапова Васса (Василиса) Евстафиева

Осиповка, Бабынинский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Ирина Борисова

Мать ребёнка: Агапова Васса (Василиса) Евстафиева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
01.10.1845

Сын: Агапов Денис Борисов

Мать ребёнка: Агапова Васса (Василиса) Евстафиева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
11.10.1853

Сын: Назарий Борисов

Мать ребёнка: Агапова Васса (Василиса) Евстафиева

д.Подберезье Перемышльского уезда Калужской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Агапова ?

Смерть
Неизвестно
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