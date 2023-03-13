Фекла Михайлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фекла Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1762 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Яковъ

Дурасовка
Рождение ребёнка
1793

Сын: Кириллъ

Отец ребёнка: Яковъ

Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Яковъ

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