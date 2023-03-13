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Фекла Михайлова
Фекла Михайлова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1764
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Муж
Яковъ
1762 г.р.
Дети
Катерина
1790 г.р.
Кириллъ
1793 г.р.
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь:
Катерина
Отец ребёнка:
Яковъ
Дурасовка
Рождение ребёнка
1793
Сын:
Кириллъ
Отец ребёнка:
Яковъ
Дурасовка
Бракосочетание
Неизвестно
Муж:
Яковъ
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