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Кириллъ

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Место рождения

Дурасовка

Дата рождения

1793

Пол

Мужской

Отец

1762 г.р.

Мать

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Яковъ

Мать: Фекла Михайлова

Дурасовка
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