Макушин Георгий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макушин Георгий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Около 1830

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1774 г.р.

Дети

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1805

Дочь: Воинова Параскева Георгиевна

Мать ребёнка: Макушина Ефимия

Рождение ребёнка
Около 1810

Сын: Макушин Леонтий Георгиевич

Мать ребёнка: Макушина Ефимия

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Макушин Николай Георгиевич

Мать ребёнка: Макушина Ефимия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макушина Ефимия

Смерть
Около 1830
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