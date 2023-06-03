Макушин Георгий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиОколо 1830
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1805
Дочь: Воинова Параскева Георгиевна
Мать ребёнка: Макушина Ефимия
Рождение ребёнка
Около 1810
Сын: Макушин Леонтий Георгиевич
Мать ребёнка: Макушина Ефимия
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Макушин Николай Георгиевич
Мать ребёнка: Макушина Ефимия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Макушина Ефимия
Смерть
Около 1830