Вилькенс Николай Артурович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вилькенс Николай Артурович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1880 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вилькенс Артур Николаевич

Мать: Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вилькенс Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Вилькенс Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вилькенс Владимир

Мать ребёнка: Вилькенс Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вилькенс Александр

Мать ребёнка: Вилькенс Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вилькенс Евгения

Смерть
Неизвестно
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