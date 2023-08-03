Вилькенс Николай Артурович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вилькенс Артур Николаевич
Мать: Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вилькенс Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Вилькенс Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вилькенс Владимир
Мать ребёнка: Вилькенс Евгения
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вилькенс Александр
Мать ребёнка: Вилькенс Евгения
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Вилькенс Евгения
Смерть
Неизвестно