Финашин Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Финашин Федор Семенович
Мать: Финашина Агафья Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Финашин Александр Иванович
Мать ребёнка: Финашина Таисья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Финашина Таисья
Место жительства
Неизвестно
Раскулачивание
1931
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Федора Семеновича Финашина был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постоновлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2... Показать все
Смерть
Неизвестно