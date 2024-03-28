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Финашин Иван Федорович

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Место рождения

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Финашин Федор Семенович

Мать: Финашина Агафья Павловна

Кулешово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Финашин Александр Иванович

Мать ребёнка: Финашина Таисья

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Финашина Таисья

Место жительства
Неизвестно
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
Раскулачивание
1931
Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
1931 г. вместе с раскулаченной семьей Федора Семеновича Финашина был выселен в г. Сталинск (г. Новокузнецк) Кемеровской обл. по Постоновлению ЦИК и СНК СССР от 1 февраля 1930 г. Реабил. 29 января 2... Показать все
Смерть
Неизвестно

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