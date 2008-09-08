Макаренко (Мощыцкая) Тамила Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаренко (Мощыцкая) Тамила Федоровна

Место рождения

село Выхля Житомирская обл

Дата рождения

10.04.1970

Дата смерти

08.09.2008

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1970 г.р.

Дети

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Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1970

Отец: не указан

Мать: не указана

село Выхля Житомирская обл
Рождение ребёнка
28.03.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаренко Владимир Петрович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
18.07.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Макаренко Владимир Петрович

Киев, Киевский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Макаренко Владимир Петрович

Смерть
08.09.2008
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