Макаренко (Мощыцкая) Тамила Федоровна
Место рождениясело Выхля Житомирская обл
Дата рождения10.04.1970
Дата смерти08.09.2008
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.04.1970
Отец: не указан
Мать: не указана
село Выхля Житомирская обл
Рождение ребёнка
28.03.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаренко Владимир Петрович
Рождение ребёнка
18.07.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Макаренко Владимир Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
08.09.2008