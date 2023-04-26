Артамонова Арина Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Артамонова Арина Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1810 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Артамонов Иван Васильев

Отец ребёнка: Артамонов Василий Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1837

Сын: Артамонов Степан Васильев

Отец ребёнка: Артамонов Василий Петров

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область
44,5
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Артамонов Василий Петров

Смерть
Неизвестно
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