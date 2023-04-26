Артамонова Арина Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1806
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Артамонов Василий Петров
Рождение ребёнка
1837
Сын: Артамонов Степан Васильев
Отец ребёнка: Артамонов Василий Петров
Место жительства
1850
44,5
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно