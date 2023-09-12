Воронцова (Афанасенок) Мария Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Воронцова (Афанасенок) Мария Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1835

Дата смерти

22.02.1912

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
26.01.1857

Сын: Прохоров Кирик Каллистратович

Отец ребёнка: Воронцов Калистрат Прохорович

Рождение ребёнка
1869

Сын: Воронцов Сергей Каллистратович

Отец ребёнка: Воронцов Калистрат Прохорович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронцов Иван Каллистратович

Отец ребёнка: Воронцов Калистрат Прохорович

Смерть
22.02.1912
Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край
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