Воронцова (Афанасенок) Мария Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1835
Дата смерти22.02.1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
26.01.1857
Сын: Прохоров Кирик Каллистратович
Отец ребёнка: Воронцов Калистрат Прохорович
Рождение ребёнка
1869
Сын: Воронцов Сергей Каллистратович
Отец ребёнка: Воронцов Калистрат Прохорович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронцов Иван Каллистратович
Отец ребёнка: Воронцов Калистрат Прохорович
Смерть
22.02.1912
Черноручье, Лазовский муниципальный район, Приморский край