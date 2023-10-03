(Маликова) Надежда — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Маликова) Надежда

(Маликова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Пол

Женский

Отец

Около 1883 г.р.

Мать

1885 г.р.

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: Маликов Василий Петрович

Мать: Маликова КсенияТихоновна

Рождение ребёнка
Около 1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никита

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никита

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никита

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никита

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Никита

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Никита

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close