(Маликова) Надежда
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: Маликов Василий Петрович
Мать: Маликова КсенияТихоновна
Рождение ребёнка
Около 1945
Рождение ребёнка
Около 1948
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита