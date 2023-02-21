Андрей Сергеев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: Сергей Фёдоров
Мать: не указана
РС-1782 Андриян Сергеев сын (по последней ревизии написаны были лета 12) 31=1751
Рождение ребёнка
1767
Сын: Никита Андреев
Мать ребёнка: Ирина Григорьева
РС-1782 Никита 15=1767
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ирина Григорьева
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно