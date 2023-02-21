Андрей Сергеев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Андрей Сергеев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1707 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1744 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: Сергей Фёдоров

Мать: не указана

РС-1782 Андриян Сергеев сын (по последней ревизии написаны были лета 12) 31=1751
Рождение ребёнка
1767

Сын: Никита Андреев

Мать ребёнка: Ирина Григорьева

РС-1782 Никита 15=1767
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ирина Григорьева

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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