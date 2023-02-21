Ирина Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Григорьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1744

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1751 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1744

Отец: не указан

Мать: не указана

КУЛИКИНО АНДРЕЕВСКОЕ РС-1782 У него жена Ирина Григорьева старинная той же вотчины Куликина 38=1744
Рождение ребёнка
1767

Сын: Никита Андреев

Отец ребёнка: Андрей Сергеев

РС-1782 Никита 15=1767
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Андрей Сергеев

Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
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