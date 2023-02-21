Ирина Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1744
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
1744
Отец: не указан
Мать: не указана
КУЛИКИНО АНДРЕЕВСКОЕ РС-1782 У него жена Ирина Григорьева старинная той же вотчины Куликина 38=1744
Рождение ребёнка
1767
Сын: Никита Андреев
Отец ребёнка: Андрей Сергеев
РС-1782 Никита 15=1767
Место жительства
Неизвестно
Куликино, Бежецкий муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Андрей Сергеев
Место жительства
Неизвестно
Андреевское, Бежецкий муниципальный район, Тверская область