Суханова Александра Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова Александра Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
?.02.1931

Дочь: Суханова Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Суханов Василий

Рождение ребёнка
06.08.1941

Дочь: Чеснокова Алефтина Васильевна

Отец ребёнка: Суханов Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суханов Василий

Смерть
Неизвестно
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