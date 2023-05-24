Суханова Александра Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
?.02.1931
Дочь: Суханова Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Суханов Василий
Рождение ребёнка
06.08.1941
Дочь: Чеснокова Алефтина Васильевна
Отец ребёнка: Суханов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Суханов Василий
Смерть
Неизвестно