Чеснокова (Суханова) Алефтина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чеснокова (Суханова) Алефтина Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1941

Дата смерти

24.11.2004

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1941

Отец: Суханов Василий

Мать: Суханова Александра Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чесноков Николай Ефимович

Рождение ребёнка
02.09.1970

Дочь: Суховеева (Чеснокова) Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Чесноков Николай Ефимович

Рождение ребёнка
01.06.1971

Сын: Чесноков Олег Николаевич

Отец ребёнка: Чесноков Николай Ефимович

Смерть
24.11.2004

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