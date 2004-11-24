Чеснокова (Суханова) Алефтина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1941
Дата смерти24.11.2004
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1941
Отец: Суханов Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.09.1970
Дочь: Суховеева (Чеснокова) Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Чесноков Николай Ефимович
Рождение ребёнка
01.06.1971
Отец ребёнка: Чесноков Николай Ефимович
Смерть
24.11.2004