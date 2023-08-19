Ловчикова (Миронова) Ульяна Прохоровна
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около ?.12.1911
Сын: Ловчиков Александр Фёдорович
Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Илларионович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Илларионович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно