Ловчикова (Миронова) Ульяна Прохоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ловчикова (Миронова) Ульяна Прохоровна

Место рождения

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1879 г.р.

Дети

Около 1911 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Около ?.12.1911

Сын: Ловчиков Александр Фёдорович

Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Илларионович

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Илларионович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ловчиков Фёдор Фёдорович

Отец ребёнка: Ловчиков Фёдор Илларионович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ловчиков Фёдор Илларионович

Смерть
Неизвестно
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