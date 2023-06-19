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Ловчиков Александр Фёдорович

Место рождения

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

Около ?.12.1911

Дата смерти

1990

Пол

Мужской

Отец

1879 г.р.

Мать

1880 г.р.

Жена

1913 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.12.1911

Отец: Ловчиков Фёдор Илларионович

Мать: Ловчикова Ульяна Прохоровна

Тарутино, Чесменский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ловчикова Руфина Васильевна

Военная служба
1941
Старшина. ЦАМО. Картотека награждений, шкаф 52, ящик 18
Военная награда
С 10.03.1944 по 13.03.1944
Чем награждён: Орден Славы III степени. Место службы: 104 гв. сп 36 гв. сд. ЦАМО. Фонд 33. Опись 690155. Единица хранения 418
Рождение ребёнка
13.06.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ловчикова Руфина Васильевна

Рождение ребёнка
31.10.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ловчикова Руфина Васильевна

Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени. ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 34, ящик 18. Номер документа 85
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина Александровна

Мать ребёнка: Ловчикова Руфина Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ловчиков Михаил Александрович

Мать ребёнка: Ловчикова Руфина Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ловчикова Руфина Васильевна

Работа или профессия
Неизвестно
работник колхоза "Победа Октября"
Смерть
1990
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область
Похороны
Неизвестно
Рудный, городская администрация Рудный, Костанайская область