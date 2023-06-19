Ловчиков Александр Фёдорович
Место рождения
Дата рожденияОколо ?.12.1911
Дата смерти1990
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около ?.12.1911
Рождение ребёнка
1936
Военная служба
1941
Старшина. ЦАМО. Картотека награждений, шкаф 52, ящик 18
Военная награда
С 10.03.1944 по 13.03.1944
Чем награждён: Орден Славы III степени. Место службы: 104 гв. сп 36 гв. сд. ЦАМО. Фонд 33. Опись 690155. Единица хранения 418
Рождение ребёнка
13.06.1946
Рождение ребёнка
31.10.1952
Военная награда
06.04.1985
Орден Отечественной войны I степени. ЦАМО. Юбилейная картотека награждений, шкаф 34, ящик 18. Номер документа 85
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина Александровна
Мать ребёнка: Ловчикова Руфина Васильевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ловчиков Михаил Александрович
Мать ребёнка: Ловчикова Руфина Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
работник колхоза "Победа Октября"
Смерть
1990
Похороны
Неизвестно