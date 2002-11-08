Леонтьева (Зиновьева (Северская после удочерения)) Людмила Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Зиновьева (Северская после удочерения)) Людмила Владимировна

Место рождения

деревня Татьево, Оленинского района, Московской обл. (сейчас Тверская область)

Дата рождения

16.09.1941

Дата смерти

08.11.2002

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1941

Отец: не указан

Мать: Серафима Петровна

деревня Татьево, Оленинского района, Московской обл. (сейчас Тверская область)
Бракосочетание
26.03.1966

Муж: Леонтьев Дмитрий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.09.1968

Сын: Леонтьев Денис Дмитриевич

Отец ребёнка: Леонтьев Дмитрий Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
инженер - сметчик
Образование
Неизвестно
Незаконченное высшее (Заочный автодорожный институт)
Смерть
08.11.2002
Москва, город федерального значения Москва
Причина смерти: Миеломная болезнь
Похороны
Неизвестно
городское кладбище г. Домодедово, Московской обл.
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