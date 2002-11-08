Леонтьева (Зиновьева (Северская после удочерения)) Людмила Владимировна
Место рождениядеревня Татьево, Оленинского района, Московской обл. (сейчас Тверская область)
Дата рождения16.09.1941
Дата смерти08.11.2002
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1941
Отец: не указан
Мать: Серафима Петровна
деревня Татьево, Оленинского района, Московской обл. (сейчас Тверская область)
Бракосочетание
26.03.1966
Рождение ребёнка
01.09.1968
Сын: Леонтьев Денис Дмитриевич
Отец ребёнка: Леонтьев Дмитрий Васильевич
Работа или профессия
Неизвестно
инженер - сметчик
Образование
Неизвестно
Незаконченное высшее (Заочный автодорожный институт)
Смерть
08.11.2002
Причина смерти: Миеломная болезнь
Похороны
Неизвестно
городское кладбище г. Домодедово, Московской обл.