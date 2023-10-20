Дранкович (Сиривля) Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дранкович (Сиривля) Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Сиривля Тихон

Мать: Сиривля Мария

Рождение ребёнка
23.02.1964

Дочь: Кошкарева Лилия

Отец ребёнка: Дранкович Федор

Балпык-Би, Коксуский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Репп Надежда

Отец ребёнка: Дранкович Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кошкарева Вера

Отец ребёнка: Дранкович Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дранкович Федор

Смерть
Неизвестно
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