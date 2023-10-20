Дранкович (Сиривля) Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Сиривля Тихон
Мать: Сиривля Мария
Рождение ребёнка
23.02.1964
Дочь: Кошкарева Лилия
Отец ребёнка: Дранкович Федор
Балпык-Би, Коксуский район, Жетысуская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Репп Надежда
Отец ребёнка: Дранкович Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кошкарева Вера
Отец ребёнка: Дранкович Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дранкович Федор
Смерть
Неизвестно