Сиривля Тихон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сиривля Тихон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1902

Дата смерти

28.02.1994

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: Сиривля Никита

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиривля Николай

Мать ребёнка: Сиривля Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Сиривля Иван

Мать ребёнка: Сиривля Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Татьяна

Мать ребёнка: Сиривля Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дранкович Валентина

Мать ребёнка: Сиривля Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сиривля Мария

Смерть
28.02.1994
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