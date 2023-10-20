Сиривля Тихон
Место рожденияНе указано
Дата рождения1902
Дата смерти28.02.1994
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: Сиривля Никита
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиривля Николай
Мать ребёнка: Сиривля Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Сиривля Иван
Мать ребёнка: Сиривля Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Татьяна
Мать ребёнка: Сиривля Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дранкович Валентина
Мать ребёнка: Сиривля Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сиривля Мария
Смерть
28.02.1994