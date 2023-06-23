Крутякова Дарья Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крутякова Дарья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Крутяков Иван Петрович

Отец ребёнка: Крутяков Пётр Васильевич

Осмоево, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Крутякова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно
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