Крутякова Дарья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Отец ребёнка: Крутяков Пётр Васильевич
Осмоево, Новгородский муниципальный район, Новгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Крутякова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно