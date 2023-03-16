Спешилова (Корнилова) Иустина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Спешилова (Корнилова) Иустина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1859 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1883 ст.

Муж: Спешилов Антон Васильевич

Деревня Василисина Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
1884 ст.

Сын: Спешилов Лука Антонович

Отец ребёнка: Спешилов Антон Васильевич

Деревня Василисина Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1885 ст.

Сын: Спешилов Александр Антонович

Отец ребёнка: Спешилов Антон Васильевич

Деревня Василисина Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1888 ст.

Сын: Спешилов Иоанн Антонович

Отец ребёнка: Спешилов Антон Васильевич

Деревня Василисина Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
1890 ст.

Сын: Спешилов Василий Антонович

Отец ребёнка: Спешилов Антон Васильевич

Деревня Василисина Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1893 ст.

Дочь: Анна Антоновна

Отец ребёнка: Спешилов Антон Васильевич

Деревня Василисина Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1895 ст.

Сын: Спешилов Александр Антонович

Отец ребёнка: Спешилов Антон Васильевич

Деревня Василисина Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1898 ст.

Дочь: Чудинова Дария Антоновна

Отец ребёнка: Спешилов Антон Васильевич

Деревня Василисина Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
1899 ст.

Сын: Спешилов Петр Антонович

Отец ребёнка: Спешилов Антон Васильевич

Деревня Василисина Слудская волость Пермская губерния
Смерть
Неизвестно
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