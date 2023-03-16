Спешилова (Корнилова) Иустина Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1859 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
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Рождение
1859 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1883 ст.
Деревня Василисина Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
1884 ст.
Отец ребёнка: Спешилов Антон Васильевич
Деревня Василисина Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1885 ст.
Сын: Спешилов Александр Антонович
Отец ребёнка: Спешилов Антон Васильевич
Деревня Василисина Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
02.08.1888 ст.
Отец ребёнка: Спешилов Антон Васильевич
Деревня Василисина Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
1890 ст.
Сын: Спешилов Василий Антонович
Отец ребёнка: Спешилов Антон Васильевич
Деревня Василисина Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1893 ст.
Дочь: Анна Антоновна
Отец ребёнка: Спешилов Антон Васильевич
Деревня Василисина Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
17.02.1895 ст.
Сын: Спешилов Александр Антонович
Отец ребёнка: Спешилов Антон Васильевич
Деревня Василисина Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1898 ст.
Дочь: Чудинова Дария Антоновна
Отец ребёнка: Спешилов Антон Васильевич
Деревня Василисина Слудская волость Пермская губерния
Рождение ребёнка
1899 ст.
Отец ребёнка: Спешилов Антон Васильевич
Деревня Василисина Слудская волость Пермская губерния
Смерть
Неизвестно