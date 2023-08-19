Flath (Hein) Marie
Место рождения
Дата рождения02.02.1881
Дата смерти30.04.1956
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1881
Отец: Hein Georg Heinrich
Мать: Hein Christena Katherina
Крещение
02.02.1881
Иммиграция
1907
Иммиграция
1908
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
30.04.1956
Garrison, McLean, North Dakota, United States