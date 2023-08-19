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Flath (Hein) Marie

Место рождения

Бородино, Одеська область

Дата рождения

02.02.1881

Дата смерти

30.04.1956

Пол

Женский

Отец

1840 г.р.

Мать

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

AP
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1881

Отец: Hein Georg Heinrich

Мать: Hein Christena Katherina

Бородино, Одеська область
Крещение
02.02.1881
Иммиграция
1907
Иммиграция
1908
Место жительства
1910
Место жительства
1920
Место жительства
1930
Место жительства
1935
Место жительства
1940
Смерть
30.04.1956
Garrison, McLean, North Dakota, United States
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