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Пыжков Михаил Емельянов

Место рождения

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1844

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844

Отец: Пыжков Емельян Александров

Мать: ?

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863

Сын: Пыжков Адриан Михайлов

Мать ребёнка: Мария Парфенова

д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария Парфенова

Смерть
Неизвестно
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