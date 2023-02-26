Пыжков Михаил Емельянов
Место рожденияд.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1844
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1844
Отец: Пыжков Емельян Александров
Мать: ?
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Мария Парфенова
д.Починок Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария Парфенова
Смерть
Неизвестно