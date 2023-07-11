Нечаева (Павлова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаева (Павлова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.08.1912

Дата смерти

13.05.1989

Пол

Женский

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1912

Отец: Смирнов Иван Павлович

Мать: Матрена Андреевна

Рождение ребёнка
10.01.1938

Дочь: Стрелкова Валентина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.08.1943

Сын: Нечаев Владимир Митрофанович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нечаев Алексей Александрович

Смерть
13.05.1989
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