Нечаева (Павлова) Евдокия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.08.1912
Дата смерти13.05.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1912
Отец: Смирнов Иван Павлович
Мать: Матрена Андреевна
Рождение ребёнка
10.01.1938
Дочь: Стрелкова Валентина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.08.1943
Сын: Нечаев Владимир Митрофанович
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
13.05.1989