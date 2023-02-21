Маракасов Гурий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маракасов Гурий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Маракасов Иван Лукич

Мать: Маракасова Анна Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маракасов Владимир Гурьевич

Мать ребёнка: Маракасова Валентина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маракасов Сергей Гурьевич

Мать ребёнка: Маракасова Валентина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маракасова Валентина

Смерть
Неизвестно
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