Маракасов Гурий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Отец: Маракасов Иван Лукич
Мать: Маракасова Анна Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Маракасов Владимир Гурьевич
Мать ребёнка: Маракасова Валентина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Маракасов Сергей Гурьевич
Мать ребёнка: Маракасова Валентина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Маракасова Валентина
Смерть
Неизвестно