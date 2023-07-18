Агренин Иван Яковлевич 09.05.1909 — найти родственников по фамилии на Familio
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Агренин Иван Яковлевич

Автор
ИС
Свирин И.

мужской, родился 09.05.1909, Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умер 27.05.1976, Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Отец
Агренин Яков Петрович16.09.1883 ст. г.р.
Мать
Агренина (Королёва) Вера Дмитриевна1884 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1909

Отец: Агренин Яков Петрович

Мать: Агренина (Королёва) Вера Дмитриевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Смерть
27.05.1976
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

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