Агренин Иван Яковлевич
мужской, родился 09.05.1909, Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умер 27.05.1976, Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
ОтецАгренин Яков Петрович16.09.1883 ст. г.р.
МатьАгренина (Королёва) Вера Дмитриевна1884 ст. г.р.
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Рождение
09.05.1909
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
27.05.1976
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область