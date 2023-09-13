Саченко Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Саченко Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Саченко N

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1728

Сын: Саченко Павел Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1738

Сын: Саченко Григорий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1742

Сын: Саченко Афанасий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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