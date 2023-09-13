Саченко Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Саченко N
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1728
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1738
Сын: Саченко Григорий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1742
Сын: Саченко Афанасий Иванович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно