Дмитриев Леонтий Иванович
Место рождения
Дата рождения17.06.1886
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1886
Отец: Дмитриев Иван Тимофеевич
Мать: Дмитриева Марфа Ивановна
Бракосочетание
31.10.1912
Рождение ребёнка
25.10.1913
Дочь: Белкина Анастасия Леонтьевна
Мать ребёнка: Дмитриева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Дмитриев Николай Леонтьевич
Мать ребёнка: Дмитриева Анна Михайловна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно