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Дмитриев Леонтий Иванович

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

17.06.1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.06.1886

Отец: Дмитриев Иван Тимофеевич

Мать: Дмитриева Марфа Ивановна

Бракосочетание
31.10.1912

Жена: Дмитриева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
25.10.1913

Дочь: Белкина Анастасия Леонтьевна

Мать ребёнка: Дмитриева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Дмитриев Николай Леонтьевич

Мать ребёнка: Дмитриева Анна Михайловна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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