Акимов Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акимов Виктор

Место рождения

Возы, Поныровский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

08.11.1928

Дата смерти

24.12.2013

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1932 г.р.

Дети

1966 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Возы, Поныровский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
21.01.1966

Сын: Акимов Иван

Мать ребёнка: Акимов Нина

Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Акимов Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Акимов Нина

Смерть
24.12.2013
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