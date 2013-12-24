Акимов Виктор
Место рождения
Дата рождения08.11.1928
Дата смерти24.12.2013
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.01.1966
Сын: Акимов Иван
Мать ребёнка: Акимов Нина
Донской, город Донской, Тульская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Акимов Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Акимов Нина
Смерть
24.12.2013