София Григорьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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София Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Дата смерти

12.03.1855

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.01.1807

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Павлов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1807

Сын: Харитон мл

Отец ребёнка: Григорий Павлов

Рождение ребёнка
До 1817

Дочь: Агрипина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Павлов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
04.06.1821

Дочь: Акилина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Павлов

Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Павлов

Смерть
12.03.1855
Дедово, Семеновская волость, Поречский уезд
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