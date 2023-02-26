София Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
Дата смерти12.03.1855
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.01.1807
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Павлов
Рождение ребёнка
1807
Сын: Харитон мл
Отец ребёнка: Григорий Павлов
Рождение ребёнка
До 1817
Дочь: Агрипина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Павлов
Рождение ребёнка
04.06.1821
Дочь: Акилина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Павлов
Смерть
12.03.1855