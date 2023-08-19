Путятина Ирина Михайловна
Место рождения
Дата рожденияДо 1800
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1822
Отец ребёнка: Путятин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Путятин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1824
Отец ребёнка: Путятин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Марина Ивановна
Отец ребёнка: Путятин Иван Иванович
Рождение ребёнка
06.08.1834
Сын: Путятин Дементий Иванович
Отец ребёнка: Путятин Иван Иванович
Рождение ребёнка
20.03.1837
Дочь: Агафья Ивановна
Отец ребёнка: Путятин Иван Иванович
Рождение ребёнка
04.01.1840
Дочь: Анастасия Ивановна
Отец ребёнка: Путятин Иван Иванович
ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
11.01.1841
Сын: Путятин Варфоломей Иванович
Отец ребёнка: Путятин Иван Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно