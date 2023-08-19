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Путятина Ирина Михайловна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1800

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1800

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1822

Сын: Путятин Евстрат Иванович

Отец ребёнка: Путятин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1822

Сын: Путятин Ефим Иванович

Отец ребёнка: Путятин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1824

Сын: Путятин Иосиф Иванович

Отец ребёнка: Путятин Иван Иванович

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Марина Ивановна

Отец ребёнка: Путятин Иван Иванович

Рождение ребёнка
06.08.1834

Сын: Путятин Дементий Иванович

Отец ребёнка: Путятин Иван Иванович

Рождение ребёнка
20.03.1837

Дочь: Агафья Ивановна

Отец ребёнка: Путятин Иван Иванович

Рождение ребёнка
04.01.1840

Дочь: Анастасия Ивановна

Отец ребёнка: Путятин Иван Иванович

ГАЗО Святодуховский молитвенный дом
Рождение ребёнка
11.01.1841

Сын: Путятин Варфоломей Иванович

Отец ребёнка: Путятин Иван Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Путятин Иван Иванович

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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