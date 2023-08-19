Устина Саввина
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смерти01.11.1857
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: Сырицын Савва Иванов
Мать: ?
Бракосочетание
03.11.1801
Муж: Исидор Самуйлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.07.1803
Дочь: Параскева Исидорова
Отец ребёнка: Исидор Самуйлов
Смерть
01.11.1857