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Устина Саввина

Место рождения

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1787

Дата смерти

01.11.1857

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: Сырицын Савва Иванов

Мать: ?

Сырицы, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
03.11.1801

Муж: Исидор Самуйлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
24.07.1803

Дочь: Параскева Исидорова

Отец ребёнка: Исидор Самуйлов

Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
01.11.1857
Минаки, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
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