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(Костина) Оксинья
(Костина) Оксинья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1789
Пол
Женский
Отец
Костинъ Лаврентий
1758 г.р.
Мать
Костина Февронья Афонасьева
1758 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец:
Костинъ Лаврентий
Мать:
Костина Февронья Афонасьева
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