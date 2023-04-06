Костинъ Лаврентий
Место рождения
Дата рождения1758
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Костинъ Матвей
Мать: Костина Устинья Сысова
Рождение ребёнка
1781
Сын: Костинъ Кузьма
Мать ребёнка: Костина Февронья Афонасьева
Рождение ребёнка
1782
Сын: Костинъ Андрей
Мать ребёнка: Костина Февронья Афонасьева
Рождение ребёнка
1787
Сын: Костинъ Мартынъ
Мать ребёнка: Костина Февронья Афонасьева
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Оксинья
Мать ребёнка: Костина Февронья Афонасьева
Рождение ребёнка
1793
Сын: Костинъ Моисей
Мать ребёнка: Костина Февронья Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно