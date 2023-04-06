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Костинъ Лаврентий

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Место рождения

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1758

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Костинъ Матвей

Мать: Костина Устинья Сысова

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1781

Сын: Костинъ Кузьма

Мать ребёнка: Костина Февронья Афонасьева

Рождение ребёнка
1782

Сын: Костинъ Андрей

Мать ребёнка: Костина Февронья Афонасьева

Никольское-на-Черемшане, Мелекесский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
1787

Сын: Костинъ Мартынъ

Мать ребёнка: Костина Февронья Афонасьева

Рождение ребёнка
1789

Дочь: Оксинья

Мать ребёнка: Костина Февронья Афонасьева

Рождение ребёнка
1793

Сын: Костинъ Моисей

Мать ребёнка: Костина Февронья Афонасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Костина Февронья Афонасьева

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